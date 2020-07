Finisce con un pareggio che serve poco a entrambe lo scontro diretto per continuare a sognare il settimo posto tra Bologna e Cagliari. Barrow e Simeone firmano l’1-1 del Dall’Ara, risultato che porta i sardi a quota 39 punti in classifica e i felsinei a 38, lontani pero’ dal Milan che puo’ ulteriormente allungare in caso di successo a Ferrara. La salvezza per le due squadre rossoblu e’ pressoche’ acquisita, ma la sensazione e’ che per l’Europa League bisognera’ riprovare nella prossima stagione.