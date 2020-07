Tratto A14 chiuso per carico disperso sulla carreggiata

Poco dopo le 15:00, sull’autostrada A14 Bologna-Taranto è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con il Raccordo Casalecchio e Bologna Borgo Panigale, in direzione A1 Milano-Napoli, a seguito di un incidente avvenuto all’altezza del km 6. Nell’incidente parte del carico trasportato, composto da bobine, è stato disperso sulla carreggiata.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia.

Attualmente sul luogo dell’evento si registrano 2 km di coda in corrispondenza del Raccordo di Casalecchio.

Agli utenti diretti verso Milano, si consiglia di proseguire lungo il Raccordo di Casalecchio in direzione Milano e rientrare in A1.