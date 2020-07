A Maranello la Polizia locale rimuove puntine gettate in strada contro i ciclisti

Nei giorni scorsi gli agenti della Polizia locale di Maranello hanno rimosso diverse manciate di puntine dalla strada provinciale 41, che collega Torre Maina e Puianello. La segnalazione è arrivata al comando da un cicloamatore, che ha forato gli pneumatici della sua bicicletta e che per fortuna non è caduto. Una pattuglia, avvisata dai colleghi, è subito intervenuta sul posto confermando la presenza delle puntine, per poi toglierle dalla carreggiata.

Non è la prima volta che accade un simile episodio: periodicamente da alcuni anni, sul quel tratto di strada in forte pendenza, in diversi punti vengono gettate da ignoti puntine o ghiaia sull’asfalto, mettendo in serio pericolo i ciclisti in transito. Alcuni residenti della zona lamentano le velocità eccessive raggiunte in discesa dai cicloamatori e il rischio di incidenti durante la manovra di uscita dai loro cancelli. È dunque probabile che si tratti di una ritorsione verso i ciclisti, gesto che può portare non solo a sanzioni di tipo amministrativo, ma anche ad un’incriminazione penale.

“Raccomandiamo ai ciclisti di usare la massima prudenza e attenzione – sottolinea Elisa Ceresola, comandante della Polizia locale di Maranello – e chiediamo a tutti i cittadini di segnalarci questi episodi con la massima tempestività, nel caso dovessero ripetersi certe situazioni. Ad ogni modo i nostri agenti effettueranno controlli periodici in zona, anche con auto civetta, nel tentativo di individuare i responsabili”.