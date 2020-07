Castelfranco Emilia, al via dall’8 luglio i mercoledì delle eccellenze

Arrivano a Castelfranco Emilia i mercoledì delle eccellenze, quattro appuntamenti consecutivi al via dal prossimo 8 luglio all’insegna del gusto e della tradizione, dove sarà possibile acquistare e degustare i prodotti tipici del territorio in una mostra mercato organizzata dal Comune.

“Nella cornice di Corso Martiri, quindi nel cuore della città, sarà allestita per i prossimi quattro mercoledì di luglio una mostra mercato che ospiterà eccellenze enogastronomiche” ha dichiarato l’Assessore al Centro Commerciale Naturale e al Turismo Francesca Capuozzo sottolineando che “al calendario di iniziative culturali si aggiunge questa iniziativa, che riteniamo importante non solo per attirare cittadini e visitatori invitati ad una piacevole passeggiata lungo il nostro corso pedonalizzato nelle ore serali, ma anche per valorizzare un patrimonio enogastronomico invidiato in tutto il mondo, caratterizzato da tantissime produzioni che vantano una denominazione di origine o sono tutelate attraverso marchi di qualità”. I produttori interessati possono aderire partecipando alla manifestazione di interesse in corso, consultabile sul sito del Comune.