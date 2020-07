Marcello Alonzo nuovo “Temporary Manager” di Sgp

Il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani ha individuato in Marcello Alonzo il “Temporary Manager” di Sgp per proseguire il lavoro intrapreso in questi mesi da Claudio Morselli, in attesa della nomina del nuovo Amministratore Unico ed è stato nominato dall’Assemblea dei Soci.

“Contestualmente alle dimissioni presentate da Claudio Morselli – chiarisce il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – mi sono attivato assieme alla Giunta ed alla squadra che ci affianca nella patrimoniale, per individuare una figura professionale qualificata in grado di proseguire nel lavoro di risanamento dell’azienda. Il dr. Marcello Alonzo, con un curriculum più che qualificato, si è subito dimostrato disponibile ed ho voluto personalmente presentarlo ai dipendenti di Sgp nella giornata di ieri, anche per ribadire se mai ce ne fosse stato bisogno, quelle che sono le intenzioni del Socio Unico: proseguire nel risanamento dell’azienda che passa attraverso la chiusura del Concordato di continuità e nel prosieguo delle attività della partecipata”.

Marcello Alonzo è partner co-fondatore della Società di Consulenza Direzionale C.D.I Partners e Value Process, con sede a Milano, che si occupa di progetti di consulenza su temi di natura organizzativa, funzionale e sul sistema dei controlli interni per conto di primari intermediari nazionali ed internazionali. Precedentemente è stato partner di “Nike Consulting” e senior manager di “KPMG Financial Advisory Services”. E’ responsabile dell’Organismo di Vigilanza di una Società quotata alla borsa di Milano e membro di “Ned Community”, l’associazione degli Amministratori indipendenti.

Marcello Alonzo ha accettato l’incarico e, già da martedì prossimo, sarà presente in Sgp per incontrare tutti i dipendenti ed iniziare la sua collaborazione nella partecipata in piena sintonia e collaborazione col Socio Unico.