16 kg di hashish nel bagagliaio, arrestato a Castel San Pietro Terme

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola e della Stazione di Sesto Imolese, hanno arrestato un trentottenne italiano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo ieri pomeriggio a Castel San Pietro Terme, quando il soggetto è stato identificato durante un posto di controllo alla circolazione stradale che i militari stavano facendo in via Emilia.

L’atteggiamento sospetto dell’automobilista che si trovava al volante di un’automobile sprovvista della targa posteriore e i suoi precedenti di polizia per droga, hanno indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo, ispezionando il veicolo. La risposta ai sospetti è arrivata quando i militari hanno aperto il portabagagli e trovato 16 kg di hashish in “panetti” da 500 grammi, 64 grammi di marijuana, 18 grammi di cocaina, due bilancini di precisione e del materiale adatto al confezionamento della sostanza stupefacente.

La sostanza stupefacente è stata consegnata ai Carabinieri del Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale di Bologna. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, l’automobilista è stato tradotto in carcere.

