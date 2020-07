Alla guida con patente contraffatta, denunciato a Scandiano

Mercoledì mattina, 1 luglio, una pattuglia della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia, durante un posto di controllo in località Arceto, ha fermato una Opel Zafira condotta da L.A., quarantasettenne di origini albanesi ma residente a Scandiano. Mentre il veicolo risultava regolarmente revisionato ed assicurato, il conducente esibiva la fotocopia di una patente albanese. Nonostante l’uomo dovesse essere in possesso di patente italiana perchè residente in Italia da oltre un anno, accertamenti presso la centrale operativa confermavano che dagli archivi informatici non risultava nessuna patente intestata alla persona fermata.

Facendo poi degli ulteriori accertamenti risultava che erano già state contestate delle violazioni al soggetto perché circolava senza avere provveduto a richiedere la conversione della patente. Veniva pertanto contestata la violazione di guida senza patente che prevede una sanzione di 5.000,00 euro e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Per cercare di evitare la contestazione, l’uomo esibiva una patente albanese ma da un controllo approfondito fatto dagli agenti emergeva che la patente era falsa, per cui gli agenti provvedevano a sequestrarla e a denunciare il maldestro conducente per uso e falsificazione materiale di certificazione amministrativa.