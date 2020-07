La stagione estiva a Fiorano Modenese

E’ stata presentata questa mattina la stagione estiva di eventi culturali del Comune di Fiorano Modenese che partirà sabato 4 luglio per arrivare fino a fine settembre.

“Con grande impegno, l’amministrazione comunale ha fatto tutto il possibile, vista la situazione e le normative in vigore, per proporre iniziative per pubblici diversi e in diversi luoghi del territorio, nella massima sicurezza – ha sottolineato il vicesindaco e assessore alla Cultura Morena Silingardi – anche se purtroppo non potremo godere di alcuni eventi importanti e storici per Fiorano, come la Fiera di San Rocco e Fiorachella, che negli anni passati hanno richiamato migliaia di persone Non sarebbero stati controllabili nella situazione attuale e quindi concordiamo con la scelta degli organizzatori di rinviarli. Resta ancora aperta la possibilità di avere la Festa dell’8 settembre, in collaborazione con la parrocchia, ma in una versione diversa, rimodulata”.

Come hanno spiegato Simone Zocchi e Giorgio Cuoghi dell’associazione Fiorano Free Music, che ogni anno organizza, insieme ad Andrea Nocetti di Radio Antenna 1, ‘Fiorachella’, la kermesse musicale di Villa Pace, che ha richiamato, negli anni scorsi, oltre 2.500 giovani: “Non era possibile proporre quest’anno un evento che cominciamo a progettare l’anno prima. Fino a maggio non si sapeva ancora il da farsi. Inoltre non ce la siamo sentita di andare a chiedere contributi a Comune e aziende in un periodo complicato come questo. Con le attuali regole gli eventi che noi organizziamo, Fiorachella e la serata musicale dell’8 settembre, si snaturerebbero. Per questo abbiamo deciso di rimandare tutto al prossimo anno.”

Nonostante queste ‘mancanze’, le proposte per la lunga estate fioranese sono comunque numerose e interessanti, tra appuntamenti musicali, teatrali, cinematografici e letterari che si svolgeranno al castello di Spezzano, nelle piazze cittadine, al cinema teatro Astoria, nel parco XXV aprile, al Bla piuttosto che a villa Cuoghi, con una puntata anche alla Riserva naturale delle Salse di Nirano e alla Casa di riposo Coccapani. Un furgone mobile attrezzato, con schermo, luci e impianto audio, donato da Ferrari Spa, consentirà infatti di portare molte iniziative, realizzate in collaborazione con l’associazione Tilt, fin sotto casa dei fioranesi, in una modalità nuova e divertente.

Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, l’amministrazione comunale ha poi voluto riproporre e curare con attenzione alcune rassegne che da anni caratterizzano l’estate a Fiorano Modenese, come le serate musicali di ‘Note di notte’ e gli spettacoli per famiglie e bambini di ‘Evviva la Piazza’, per permettere a grandi e piccoli di ritrovarsi e divertirsi, con le dovute distanze e con la mascherina.

La stagione si apre nella suggestiva corte del castello di Spezzano con le esibizioni live di musicisti professionisti di ‘Altre note di notte’, da godersi tra le fresche mura del maniero, magari gustando una bibita al punto di ristoro. Sei appuntamenti gratuiti, dal 7 luglio all’11 agosto, che si terranno il martedì sera, dalle 21.00, anticipati, sabato 4 luglio, dal reading musicale ‘Vivere l’Europa, vivere la musica’, creato dall’artista Roberta Biagiarelli per il Comune di Fiorano Modenese, che insieme a Paolo Bergamaschi, accompagnati da quattro musicisti, conduce in un viaggio alla scoperta delle voci e dei suoni dell’Europa. Seguiranno le serate con Mario Marzi (sassofoni) e Simone Zanchini (fisarmonica), in ‘All directions’, il ‘Trio Eskimo’ di Alberto Bertoni, Enrico Trebbi e Luca Perciballi, ‘BiFolk live subito dopo’ con i fratelli Gio e Lucio Stefani; i ‘Crisco 3’: Piero Bittolo Bon, Francesco Bigoni e Beppe Scardino; il ‘Trio Galactus’ (Alessio Alberghini, Simone Pederzoli, Giorgio Casadei); la rassegna si chiude con ‘ViVi Duo’: vibrafono e violoncello di Saverio Tasca e Giulio Padoin. La prenotazione per tutte le serate è obbligatoria alla mail: info@archeosistemi.it. I posti disponibili sono 90.

A metà luglio tornano, tra Fiorano e Spezzano, alle ore 21, gli spettacoli gratuiti di burattini e clownerie per famiglie e bambini di ‘Viva i cortili 2020’. Il 16 luglio ‘Il Paladino senza nome’ racconterà le sue incredibili storie, dove la tradizione dei pupi siciliani si incontra con quella del kamishibai giapponese. Il 23 luglio l’inedita favola di ‘Capucetta russa’ prende vita con burattini ‘a guanto’, mentre il 30 luglio tocca a “Farsette”, piccoli spettacoli divertenti e pieni di ritmo. Il 6 agosto Rufino Clown ci racconta la sua scoperta della Luna in ‘Blue Moon’.

A luglio riaprirà anche il cinema teatro Astoria, con ‘Cinema aperto’ che tanto successo ha riscosso lo scorso anno. Due prime visioni, a prezzo calmierato, da gustare al fresco della sala climatizzata e al riparo da calura, zanzare e temporali. Verranno anche riproposte alcune pellicole della rassegna ‘Film d’essai’ interrotta a febbraio dal lockdown.

Ci sanno anche appuntamenti musicali nel parco XXV aprile, gestiti dal bar H, per chi la sera desidera uscire un po’ e stare nel verde, senza dimenticare alcuen serate dedicate alla musica classica e all’operetta presso il Centro Culturale di Via Vittorio Veneto.

La stagione estiva si concluderà con una bella novità, il ‘Moviedition Festival’, curato dall’associazione Tilt, che dal 20 agosto al 26 settembre proporrà diversi eventi, alcuni già collaudati nel palinsesto culturale del Comune di Fiorano Modenese, come ‘Visioni sarde’ o ‘Music is may radar’, in collaborazione con altre associazioni e in una modalità nuova, attraverso il furgone attrezzato viaggiante.

“Abbiamo studiato attentamente tutti i protocolli – ha spiegato Mirco Marmiroli di Tilt – abbiamo cercato di affrontare la situazione con la massima apertura mentale e passione, come abbiamo fatto con Ennesimo Film Festival. A gennaio eravamo pronti con la selezione ufficiale e non potevamo rinviare tutto e così ci siamo inventati una prima parte del Festival su TRC e una seconda parte nelle piazze di Fiorano e Spezzano, dove il primo weekend di settembre, per quattro giorni, proietteremo i cortometraggi della selezione ufficiale e di due altre sezioni in concorso, non ancora visti in tv. Siamo poi molto felici di potere proporre due proiezioni cinematografiche dedicate agli ospiti della Casa di riposo Coccapani e ai loro familiari, nel cortile esterno della struttura”.

“A Fiorano Modenese la cultura non si è mai fermata e tantomeno ora, anzi oggi serve più di ieri. – ha sottolineato l’assessore Morena Silingardi – Vista la situazione, occorreva trovare strumenti per fare le cose in altro modo e noi l’abbiamo fatto, proponendo alla Ferrari spa, che voleva finanziare un progetto culturale innovativo e sfidante rispetto alle norme anticovid, la nostra idea di un ‘carro di Tespi’, un moderno furgone attrezzato, che porta la cultura in diversi punti del paese, a tutti. L’idea è piaciuta molto all’azienda di Maranello e per noi è motivo di orgoglio. Quest’anno sperimenteremo il nuovo strumento ‘culturale’, affidato all’associazione Tilt. Ogni anno poi la gestione del mezzo verrà messa a bando, per consentire a tutte le associazioni del territorio di proporre iniziative innovative”.

APPUNTAMENTI ESTIVI A FIORANO MODENESE

NOTE DI NOTTE 2020

Sabato 4 luglio

Vivere l’Europa – vivere la musica

reading musicale

Roberta Biagiarelli e Paolo Bergamaschi – voci

Simone Guiducci – chitarre e cori

Oscar Del Barba – fisarmonica e tastiere

Massimo Saviola – basso acustico

Massimiliano Savioli – batteria

una produzione Babelia & C. – progetti culturali

Martedì 7 luglio

“All directions”

MARIO MARZI – sassofoni

SIMONE ZANCHINI – fisarmonica

Martedì 14 luglio

Trio Eskimo

Bertoni Trebbi – poesie e voce

Valentini – sax

Luca Perciballi – chitarra

Martedì 21 luglio

“BiFolk live subito dopo”

BiFolk

Gio Stefani – chitarra

Lucio Stefani – violino

Martedì 28 luglio

Crisco 3

Piero Bittolo Bon – sax alto, clarinetto, clarinetto basso

Francesco Bigoni – sax tenore, clarinetto

Beppe Scardino – sax baritono, clarinetto basso

Martedì 4 agosto

Trio Galactus

Alessio Alberghini – sax baritono, alto e flauto

Simone Pederzoli – trombone

Giorgio Casadei – chitarra elettrica, chit. basso doppio manico

Martedì 11 agosto

ViVi Duo

Saverio Tasca – vibrafono

Giulio Padoin – violoncello

VIVA I CORTILI 2020

16 luglio

Peso Specifico teatro

Il Paladino senza nome

Spettacolo di raccontastorie e d’attore con musica dal vivo

23 luglio

Allegra brigata

Cappuccetto Russa

Spettacolo in atto unico di burattini “a guanto”.

30 luglio

Teatrino di Carta

Farsette

Spettacolo di burattini

6 agosto

Rufino Clown

Blue Moon

Spettacolo d’attore e figure animate a vista

MOVIEDITION FESTIVAL

20 agosto + altra data

Fondazione Luigi Coccapani

Proiezioni dedicate agli ospiti della Casa di risposo e alle loro famiglie

22 agosto, ore 21:00

Visioni Sarde – Villa Cuoghi

Corti, documentari e opere d’esordio realizzati da autori sardi. In collaborazione con Visioni Italiane e Circolo Nuraghe.

27 agosto ore 21:00

I Passi nel bosco

BLA – Biblioteca Ludoteca Archivio

Presentazione del nuovo libro di Sandro Campani ‘I Passi nel bosco’(Einaudi, 2020). Dialoga con l’autore Fabio Villa.

29 agosto ore 21:00

La donna più grassa del mondo

Castello di Spezzano?

Una grossa crepa minaccia la sicurezza della casa, ma pare preoccuparsene solo l’uomo del piano di sotto. Commedia grottesca del Centro Teatrale MaMiMò.

3-4-5-6 settembre ore 21

Ennesimo Film Festival

Piazza Menotti e Piazza Falcone e Borsellino

Proiezione con maxischermo delle sezioni in concorso Ennesima Risata, Caesar Design Film Award, Selezione Ufficiale

10 settembre ore 21:00

Music is my radar

Cà Rossa, Nirano

Format a cura di Radio Antenna Uno.

12 settembre

Dalla parte giusta

Cinema Teatro Astoria

Conclusione del progetto della scuola primaria Guidotti con l’Associazione teatrale STED. Testimonianza dell’avvocato Enza Rando di Libera. Progetto all’interno del G.A.L.

17 settembre ore 21:00

EVENTO POESIA

BLA – Biblioteca Ludoteca Archivio

24 settembre ore 21:00

MARCELLO BONDI

BLA – Biblioteca Ludoteca Archivio

PRESENTAZIONE DEL FUMETTO

26 settembre ore 15:00 e 17:30?

La mia Battaglia

Sala delle vedute, Castello di Spezzano

Spettacolo in VR con Elio Germano. Evento su prenotazione

Sono possibili alcune variazioni del programma.