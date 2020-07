L’aeroporto di Bologna e Volotea inaugurano oggi il nuovo collegamento Bologna – Olbia

Volotea, la compagnia aerea low cost che collega tra loro città di medie e piccole dimensioni e capitali europee, e l’aeroporto di Bologna inaugurano oggi il nuovo collegamento che accorcerà le distanze tra Bologna e Olbia. La nuova rotta, con frequenza giornaliera, renderà ancora più semplici gli spostamenti tra il capoluogo emiliano e il mare cristallino della Sardegna. E per per festeggiare l’avvio del nuovo volo, presso lo scalo è stata organizzata una speciale performance di un gruppo folkloristico sardo.

“Dopo aver finalmente ricominciato a volare poche settimane fa, siamo felici di inaugurare il nostro primo volo presso l’Aeroporto di Bologna. È un piacere poter includere il Guglielmo Marconi nel nostro network e siamo certi che il nuovo collegamento alla volta di Olbia sarà in grado di conquistare un numero sempre maggiore di passeggeri. Sono molto incoraggianti i dati relativi alle prenotazioni dei voli nei primi giorni, che vedono un load factor superiore al 90% – ha commentato Valeria Rebasti, Commercial Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Da oggi raggiungere la Sardegna sarà ancora più semplice a bordo dei nostri aeromobili che decolleranno, con frequenza giornaliera, verso le bellezze naturalistiche di Olbia, meta ideale per gli appassionati di mare cristallino, calette incontaminate e ottima cucina. Per garantire un’esperienza di viaggio confortevole e ancora più sicura, e per proteggere la salute di passeggeri e dipendenti, abbiamo inoltre rinforzato le misure igieniche e i protocolli di sicurezza. Ci auguriamo che l’avvio di questo nuovo collegamento rappresenti l’inizio di una lunga e proficua collaborazione con lo scalo bolognese”.

“Ospitare una nuova rotta – ha aggiunto Antonello Bonolis, direttore Business Aviation e Comunicazione dell’Aeroporto di Bologna – è sempre un grande motivo di felicità per il nostro aeroporto. Festeggiare oggi l’iniziativa costruita con Volotea lo è in modo speciale. In primis perchè cominciamo un nuovo cammino con uno dei vettori più affermati sul mercato delle low cost, percorso che ci auguriamo possa crescere e diversificarsi in tempi rapidi. Ma anche poichè avviamo un comodo collegamento con il nord della Sardegna: l’elegante Gallura, la Costa Smeralda, il Pevero, fino alla Baronia e alla selvaggia e meravigliosa Ogliastra. Quest’anno, più di sempre, godiamoci gli angoli più belli della nostra Italia. Volando in sicurezza, tutti i giorni fra Bologna ed Olbia”.

Volotea ha recentemente incrementato le sue misure igieniche e i protocolli di sicurezza per garantire un’esperienza di volo confortevole e sicura e tutelare la salute di passeggeri e dipendenti.

Il volo da Bologna a Olbia è prenotabile sul sito www.volotea.com oppure attraverso le agenzie di viaggi.