Rinviata al 2021 la terza edizione del “Premio via Emilia la strada dei Cantautori”

L’Associazione Concertistica Carmina et Cantica, promotrice e organizzatrice di concerti, manifestazioni culturali, concorsi musicali, in accordo con il Comune di Sassuolo e con gli altri Comuni coinvolti nell’iniziativa “Premio via Emilia la strada dei Cantautori”, terza edizione, preso atto delle norme che regolano la gestione di Manifestazioni pubbliche durante la pandemia COVID19, ha deciso il rinvio al prossimo anno della manifestazione stessa. L’appuntamento con il concorso è quindi alla prossima Estate 2021.

L’Associazione esprime un sentito ringraziamento a Comuni e ai tanti cantautori che già si erano iscritti al concorso per l’edizione 2020.

Inoltre, in accordo con i Comuni coinvolti nell’edizione 2020 – Comune di Sassuolo, Comune di Castelfranco Emilia, Comune di Fiorano, Comune di Formigine e Comune di Maranello – stiamo lavorando per realizzare cinque concerti, nei mesi di novembre e dicembre 2020, che vedranno sul palco molti protagonisti delle precedenti edizioni del concorso “Premio via Emilia la strada dei Cantautori”; un modo piacevole per tenere vivo il legame fra il Concorso e le comunità che lo ospitano.