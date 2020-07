Dl Semplificazioni, Conte “Lo approveremo a inizio settimana”

ROMA (ITALPRESS) – “Il decreto semplificazioni lo approveremo

all’inizio della prossima settimana”. Lo ha detto il premier,

Giuseppe Conte, intervenendo al Consiglio confederale della Uil. “Con il dl semplificazioni – ha aggiunto – introdurremo misure volte a dare nuovo impulso agli investimenti senza far venir meno controlli più rigorosi. Vogliamo rafforzare i presidi di legalità ma dobbiamo essere coraggiosi, non possiamo pensare che per la preoccupazione di episodi di illegalità il paese non debba più correre, si tratta di un intervento che darà impulso alla ripresa su cui non è possibile esitare. Questo è il momento del coraggio, dobbiamo osare per restituire fiducia a tutti”.

“Un’altra priorità” per Conte “è quella delle riforma fiscale organica, manca da 50 anni nel nostro Paese. Con Gualtieri siamo d’accordo, la settimana prossima ripartirà il tavolo a Chigi per la riforma fiscale”. “In questi giorni c’è un chiacchiericcio

quotidiano, un bla bla bla che ci descrive come un governo

attendista, incapace di prendere decisioni risolute, la realtà

dei fatti dice il contrario. Questo governo – conclude Conte – ha assunto decisioni mai prese nella storia”.

(ITALPRESS).