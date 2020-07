Maltempo, più di quaranta interventi dei Vigili del fuoco nella notte

Oltre 40 gli interventi dei Vigili del Fuoco per il violento nubifragio che si è abbattuto nella notte la fascia pedecollinare modenese. Dalle 2.30 circa in poi si sono susseguite richieste di soccorso per allagamenti, alberi abbattuti e persone bloccate nelle auto nei sottopassi stradali invasi dall’acqua. Due persone sono state tratte, verso le 3 della notte, in salvo dall’auto sommersa in un sottopasso della SP Nuova Pedemontana, tra i comuni di Spilamberto e Vignola, anche grazie ai sommozzatori dei Vigili del Fuoco giunti in supporto a Modena dal nucleo regionale di Bologna.