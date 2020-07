Ultimi posti per i laboratori gratuiti con Diego Fontana e Beatrice Pucci

Da dove vengono lo Stregatto e il Brucaliffo? Come nasce un Unicorvo o un Serpenthè? Per scoprirlo e per inventare insieme nuovi animali basta partecipare al laboratorio pratico “Animali fantastici e come inventarli” in programma per martedì 7 luglio al FabLab Junior di Fiorano Modenese, con Diego Fontana. Il laboratorio, seguito l’ora successiva da “Dal nome al disegno”, è una vera e propria palestra pratica per sviluppare la fantasia e la creatività. La partecipazione è gratuita, l’iscrizione è obbligatoria. Diego Fontana è docente di copywriting e metodologia della progettazione visiva all’Istituto Europeo di Design.

Ultimi posti disponibili anche per il laboratorio di Beatrice Pucci “La natura è un mondo animato” in programma per mercoledì 8 luglio dalle 10 alle 11. Si tratta di un laboratorio di stop-motion per scoprire la magia del cinema di animazione allo stato più puro. Beatrice Pucci è un’autrice di film d’animazione in stop motion, scultrice e disegnatrice; ha lavorato per il cinema e realizzato video clip.

I laboratori si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa e delle indicazioni regionali e nazionali per il contrasto alla diffusione del Coronavirus. Saranno accessibili ad un numero ridotto di partecipanti (con mascherina obbligatoria) per permettere il mantenimento della corretta distanza fra le diverse postazioni.

L’iscrizione è obbligatoria alla mail info@casacorsini.mo.it.