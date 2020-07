Tre giovani feriti in incidente a San Benedetto Val Di Sambro, uno è grave

Tre giovani feriti in incidente a San Benedetto Val Di Sambro, uno...

Tre ragazzi sono rimasti feriti, uno in modo grave, in un brutto incidente stradale avvenuto poco dopo le 2:30 a San Benedetto Val di Sambro: la vettura, un’utilitaria, con a bordo i tre giovani, sbandando lungo via la SP 60 – Risorgimento è finita fuori strada nel letto di un fiumiciattolo facendo un volo di qualche decina di metri. Sul posto si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco che, con l’appoggio dell’autogrù, hanno provveduto a liberare i tre ragazzi e a recuperare l’autovettura.

I giovani sono stati portati sulla strada e poi affidati alle cure del 118, presente con ambulanza ed elisoccorso. Successivamente sono stati trasportati tutti all’Ospedale Maggiore. Il più grave, arrivato in codice tre, è un ragazzo di 27 anni rimasto incastrato nell’abitacolo. Ferite di media gravità per un 24enne e lievi per un 23enne. Sul posto anche due pattuglie dei carabinieri e una della polizia stradale.