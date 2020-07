A Casalgrande trasloca il servizio di Continuità assistenziale (Guardia Medica)

Casalgrande, da lunedì 6 luglio 2020 fino al termine dell’allestimento dei nuovi spazi, è momentaneamente sospesa l’attività della Continuità Assistenziale per consentire il trasloco del servizio da via Aldo Moro, 11 alla nuova sede di via Santa Rizza, 19. Il servizio sarà garantito nelle altre sedi di Rubiera, Scandiano e Castellarano.

Il medico della sede di Casalgrande nel periodo in questione sarà operativo a Rubiera.

Prima di ogni accesso dovrà sempre essere contattato il medico al numero verde 800 23 11 22. Si elencano di seguito le sedi di Continuità Assistenziale a cui ci si può rivolgere: Rubiera Via De Gasperi, 1/b; Scandiano Via Martiri della Libertà, 8; Castellarano Via Roma, 57.