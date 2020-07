“È arrivato domani”: il sistema imprenditoriale dopo la crisi sanitaria

Raccontare il sistema imprenditoriale dopo la crisi sanitaria, connettere i saperi e le storie, esplorare strade in grado di sostenere chi è più a rischio. Sono questi gli obiettivi di È arrivato domani il ciclo di incontri organizzato da Città metropolitana di Bologna e Insieme per il lavoro che prenderà il via il 16 luglio.

Sei gli appuntamenti in programma (16 e 22 luglio, 17 e 24 settembre, 1 e 8 ottobre) che affronteranno singole tematiche proponendo una lettura assieme alle imprese, alla ricerca delle principali novità del post-Covid, a partire dagli impatti organizzativi nelle aziende alle “nuove economie” possibili.

Il primo webinar (giovedì 16 luglio alle ore 17.30), di natura istituzionale unisce una visione sui tre poli che questa crisi ci ha ricordato essere tra loro coessenziali: salute, economia e comunità. Il focus ha la finalità di proporre una lettura globale e locale di questi tre aspetti a partire dalla grande esperienza portata dai relatori.

Intervengono: