Mercoledì 8 luglio nuovo appuntamento con “City Talk Reggio Emilia – La Cultura per immaginare il futuro”

Continua mercoledì 8 luglio 2020 alle ore 18 – con una diretta sul canale Youtube dei Musei Civici di Reggio Emilia e sulle piattaforme Facebook dei Musei Civici e di Cultura Reggio Emilia – il ciclo di incontri ‘City Talk | Reggio Emilia – La Cultura per immaginare il futuro’.

Il ‘City Talk’, con cadenza mensile, è una rubrica web, che viene realizzata dal Comune di Reggio Emilia nell’ambito del nuovo magazine digitale dei Musei Civici di Reggio Emilia, ‘Museo_Mag : Trasmissioni di Cultura’.

Ogni mese, sempre al mercoledì alle ore 18, fino al dicembre 2021, City Talk vedrà l’assessora alla Cultura Annalisa Rabitti in dialogo con protagonisti della scena culturale e artistica nazionale e internazionale per ripensare i temi e le opportunità della Cultura in questa fase storica segnata da Covid-19. Ospiti dell’appuntamento di mercoledì 8 luglio sono Martina Mazzotta, storica dell’arte, e Anna Maria Meo, direttrice del Teatro Regio di Parma.

‘City Talk’ vuole portare al centro del dibattito la cultura intesa non solo come bene comune, ma fondamento del welfare, non solo patrimonio ma fattore di cura, protezione e sviluppo.

La cultura è intesa quale chiave per ripartire, come strumento per costruire un ponte che aiuti a superare l’emergenza ma anche una risorsa, un’opportunità di prevenzione e cura per la persona e per una comunità che si vogliono rigenerate da questa transizione attraverso la crisi epocale dovuta alla pandemia.

‘City Talk’ vuole essere anche un approfondimento parallelo al percorso partecipativo ‘La Cultura non starà al suo posto’ di ascolto e coinvolgimento della comunità locale per il confronto e la condivisione delle politiche culturali di mandato, inaugurato nel febbraio scorso e assunto con ancora più forza durante questa fase di transizione per co-progettare la cultura e la città di domani.

L’emergenza ci ha posto interrogativi sulla qualità della nostra vita, sul senso delle azioni, sui valori che esprimiamo nelle azioni di ogni giorno e su ciò che vogliamo dal futuro. A questi interrogativi, durante la crisi, si è dato naturalmente risposta rivolgendosi verso il patrimonio culturale visto come una finestra, un’ancora di salvezza, una risorsa.

È giunto quindi il momento di riflettere su questa spinta naturale e metterla in valore: City Talk è uno strumento per farlo, considerando la cultura quale attivatore della società, potente agente creativo, risorsa e risposta imprescindibile per una ripartenza. E di più: vengono considerati anche i luoghi, in cui la cultura viene quotidianamente vissuta, condivisa, generata, come necessari non solo alla crescita culturale, ma anche al benessere psicofisico individuale e della società, riconoscendoli come presidio alla salute pubblica e favorirne così il rilancio.