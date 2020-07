Bologna: altri due uomini soccorsi nel Reno dai Vigili del fuoco

Questa notte poco prima dell’1:00, a distanza di nemmeno 24 ore, i vigili del fuoco sono intervenuti ancora nel Reno per soccorrere due persone in difficoltà. Una squadra di terra e il nucleo sommozzatori dell’Emilia Romagna hanno operato, insieme al 118 e alla Polizia di Stato, in via Coriolano Vighi, per recuperare due uomini nel fiume aggrappati a degli arbusti in acqua alta. Due sommozzatori si sono immersi e hanno raggiunto i due a nuoto, hanno provveduto ad assicurarli ad una corda e con l’aiuto della squadra di terra sono riusciti a portarli fino all’argine incolumi, dove c’erano i sanitari del 118.