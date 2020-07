Drive-in per bambini a Castel Maggiore

Nelle serate del 10 e 11 luglio alle 21.00, nel parco di Villa Salina a Castel Maggiore, verrà allestito un drive-in per bambini ospitati in piccole macchine di cartone personalizzate che aiutano a mantenere la distanza e, una volta terminata la proiezione, potranno essere portate a casa.

La Pro Loco e il Comune di Castel Maggiore hanno accolto la proposta de Il Cimena e hanno messo a disposizione gli spazi del Parco di Villa Salina che verranno suddivisi in piccoli “parcheggi” occupati dalle macchinine di cartone ideate e realizzate da Giuggilù (realtà che si occupa specificamente di intrattenimento per i più piccoli) con il supporto dello scatolificio Schiassi e del Museo Ferruccio Lamborghini.

L’iniziativa si inserisce nelle attività de Il Cimena, associazione di promozione sociale che durante l’inverno porta l’arte del cinema all’interno dei luoghi di cura del territorio con proposte adatte a diversi tipi di pubblico e che per questa particolare estate propone una nuova formula “più grande” e all’aria aperta per consentire la partecipazione alle proiezioni a un pubblico più numeroso date le recenti restrizioni relative alle distanze e garantendo un pensiero ai più piccoli.

In questi ultimi mesi spesso ci si è dimenticati dei bambini, pensando che la sospensione della routine lasci meno il segno, ma per loro aver vissuto la “bolla” del lockdown può aver significato congelare un processo di crescita che la scuola, gli amici, gli sport e le attività contribuiscono a disegnare.

“In quest’ottica – spiega Elena Xerri, presidente dell’associazione – abbiamo immaginato un progetto ritagliato su di loro sia per la proposta culturale che nel trovare dei modi di vivere la distanza con meno disagio e più giocosa, grazie alle idee e alla collaborazione di Giuggilù”.

La Sindaca Belinda Gottardi spiega che “l’appoggio del comune rientra in uno sforzo per dare una estate ricca di appuntamenti alle famiglie di Castel Maggiore: dopo gli appuntamenti con Fantateatro e prima delle letture Hula Hoop in calendario ad agosto, questa proposta suggestiva ed originale incontrerà sicuramente il favore del pubblico”

Le proiezioni sono gratuite ma per prenotare il proprio posto sulla macchinina è necessario contattare il numero 331 413 1176.

Agli accompagnatori è consigliato portare sedie o coperte per accomodarsi sul prato.