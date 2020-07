Guida autonoma: a che punto siamo? Focus sulle possibili evoluzioni

Prosegue a passi spediti il progetto fortemente voluto da Fabio Malagoli, imprenditore modenese titolare di Techboard, che negli ultimi dieci mesi ha dato forma e concretezza alla sua idea di creare un polo dedicato alla ricerca e all’innovazione nel campo dell’elettronica applicata agli autoveicoli del futuro.

A dicembre ha creato E-hub l’incubatore per start up che operano nel settore hi tech (elettronica e software) che permette agli innovatori di mettere alla prova le proprie capacità e le proprie idee. Tre mesi dopo ha aperto Millemilia, vale a dire un luogo dove custodire supercar, offrire ai giovani occasioni di sperimentazione e organizzare ed ospitare eventi di approfondimento su argomenti di grande attualità nell’ambito dell’automotive. Il primo di questi si terrà domani, mercoledì 8 luglio a partire dalle ore 9.30 e proseguirà sino alle 12.00. L’iniziativa si svolgerà in Via della Scienza 50 a Modena dove ha sede il quartier generale di Techboard.

Decisamente elevato lo spessore dei relatori. Dopo i saluti di Fabio Malagoli, Paolo Burgio dell’Università di Modena e Mara Tonietti di Maserati Automobili parleranno di guida autonoma e di città connesse con riferimento particolare all’esperienza che si sta sviluppando a Modena. Seguiranno quindi di Mamza-Cherif, dell’Università di Modena, che si soffermerà sulla Cybersecurity. Completeranno la seconda parte della mattinata gli interventi di Davide Ciceri di Hi-tec, specializzata nel testing per la guida autonoma, Daniele Invernizzi di Tesla Owner Italia e di Enzo Francesca amministratore della start up Holomask che ha sviluppato diverse soluzioni che utilizzano la realtà aumentata. È possibile seguire l’evento in streaming iscrivendosi via mail: @info-ehub-tb.com

“Uno dei prossimi step – spiega Fabio Malagoli promotore dell’incontro – riguarda lo sviluppo di una collaborazione stabile con l’Università di Modena e Reggio-Emilia, in particolare proprio nell’ambito della auto a guida autonoma. Sono sicuro che questi semi daranno frutti interessanti per l’intero territorio e contribuiranno, sotto vari aspetti, a rendere ancora più forte l’identità della Motor Valley.”