Bologna, annullato lo spettacolo Atom heart Mother 50th Year Anniversary Tour dei Pink Floyd Legend

A causa dell’emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone, lo spettacolo Atom heart Mother 50th Year Anniversary Tour dei Pink Floyd Legend, in programma al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 30 novembre 2020, è stato annullato.

Per ottenere il rimborso dei biglietti è necessario contattare il sistema di vendita attraverso cui si è effettuato l’acquisto entro e non oltre sabato 5 dicembre 2020.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla biglietteria del Teatro EuropAuditorium, aperta fino al 17 luglio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Piazza Costituzione 5/F Bologna | Telefono: 051.372540 | E-mail: info@teatroeuropa.it