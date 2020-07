Mercati agricoli di vicinato, a Bologna diventano permanenti quelli di piazza San Rocco e via San Giuseppe

Via libera da parte della Giunta comunale alla delibera che rende permanenti i mercati agricoli di vendita diretta in piazza san Rocco e via San Giuseppe, includendo le due aree nell’elenco delle aree pubbliche con questa destinazione. I due mercati, il primo di Campi Aperti, il secondo di Coldiretti, erano stati avviati in via sperimentale con l’obiettivo di valorizzare la territorialità e stagionalità dei prodotti, la convenienza e trasparenza dei prezzi nella filiera corta, la valorizzazione dei prodotti tipici e tradizionali. In questi mesi i due mercati hanno incontrato un gradimento della cittadinanza, diventando anche un presidio di socialità. Per il mercato di via San Giuseppe, che si trova in area tutelata, è stata nel frattempo acquisita l’autorizzazione della Soprintendenza. Ora la delibera passerà all’approvazione del Consiglio comunale.