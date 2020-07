Alle ore 13:30 circa i vigili del fuoco sono intervenuti a Casalecchio per la ricerca di una persona di cui si sono perse le tracce nei pressi del Lido (via del Lido). I vigili del fuoco sono al lavoro con le squadre metropolitane, con il nucleo sommozzatori e con l’elicottero del reparto volo dell’Emilia Romagna. L’intervento è ancora in corso, l’elicottero sta effettuando ricognizioni aeree mentre i sommozzatori stanno ispezionando il fiume.