Coronavirus, Tavolo metropolitano per la sicurezza-Commissione Cultura: pubblicate le linee guida per Musei e Biblioteche

Coronavirus, Tavolo metropolitano per la sicurezza-Commissione Cultura: pubblicate le linee guida per...

Il Tavolo metropolitano per la sicurezza sui luoghi di lavoro-Commissione tecnica Cultura si è riunito mercoledì pomeriggio in videoconferenza, per dare il via libera ai documenti Musei e Biblioteche.

Le linee guida definiscono i livelli minimi di sicurezza per la riapertura di alcuni servizi bibliotecari (sale studio, consultazione manoscritti e archivi, servizio di informazioni bibliografiche in presenza, ecc.) e forniscono suggerimenti organizzativi e gestionali per la fruizione dei musei.

Il lavoro delle sottocommissioni si è svolto parallelamente alle prime riaperture, ciò ha consentito un confronto in tempo reale sulle problematiche da affrontare. Da questa analisi dettagliata sono nate linee guida che possono essere adattate alle diverse specificità dei numerosi musei e biblioteche della città metropolitana.

I documenti sono stati pubblicati nella pagina dedicata ai lavori del Tavolo metropolitano per la sicurezza sui luoghi di lavoro.