Incidente stradale a Bagnolo in Piano

Poco dopo la mezzanotte, un pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Bagnolo in Piano è stata inviata dalla Centrale Operativa di Reggio Emilia a San Michele della Fossa, a causa di un incidente verificatosi lungo Via Bassa San Michele.

Sul posto i militari hanno potuto rilevare che un uomo 37enne di Correggio, alla guida di una Fiat Punto, per cause ancora in corso di accertamento, nell’affrontare una curva era uscito di strada senza collidere con altre autovetture e senza causare danni a terzi. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco di Reggio Emilia. Il giovane, soccorso da personale del 118, è stata trasportato al pronto Soccorso di Reggio Emilia.