Chiusure notturne in A14 e Raccordo di Casalecchio

Sulla A14 Bologna-Taranto, per lavordi di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Faenza, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Pescara/Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Imola o di Forlì.

***

Sul Raccordo di Casalecchio, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di mercoledì 15 e giovedì 16 luglio, con orario 22:00-6:00, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso lo svincolo che immette sul Raccordo di Casalecchio, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli – da Milano ed è diretto verso Ancona.

In alternativa, a chi è diretto verso l’uscita di Bologna Casalecchio, si congilia di uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale mentre chi è diretto verso Ancona potrà proseguire sulla A14 Bologna-Taranto;

-sarà chiuso il tratto compreso tra Bologna Casalecchio e l’allacciamento con la A1 Milano-Napoli, in direzione di quest’ultima.

Di conseguenza, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto, l’uscita sarà obbligatoria alla stazione di Bologna Casalecchio.

In alternativa, a chi è in transito sulla A14 ed è diretto verso Firenze, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, percorrere la SS64 Porrettana, verso Sasso Marconi, la Nuova Porrettana e il Raccordo di Sasso Marconi con ingresso sulla A1 Milano-Napoli alla stazione di Sasso Marconi, verso Firenze.

Sarà contestualmente chiusa l’entrata della stazione di Bologna Casalecchio.

Per chi proviene da San Lazzaro, uscita obbligatoria allo svincolo 1 “Nuova Bazzanese” della Tangenziale di Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

a chi è diretto verso Ancona: Bologna Fiera, Bologna San Lazzaro o Bologna Borgo Panigale sulla A14 Bologna-Taranto o Bologna Arcoveggio sulla A13 Bologna-Padova;

a chi diretto verso Milano: Bologna Borgo Panigale sulla A14 Bologna-Taranto;

a chi è diretto verso Firenze: Sasso Marconi sulla A1 Milano-Napoli.