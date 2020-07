F.1 Gp Stiria, subito ritirate le Ferrari

Al primo giro del Gp di Stiria Leclerc, partito in 14° posizione, tenta l’immediata rimonta ma va a collidere proprio con la rossa del compagno di squadra Vettel, partito decimo, e lo costringe al ritiro. Leclerc rientra ai box per sostituire l’ala anteriore e mette le gomme hard, ma è tutto inutile, dopo quattro giri anche lui si ritira. “Ero in lotta con altre macchine, poi è arrivato Charles. Non sarebbe dovuto succedere”: così Seb Vettel ha raccontato a caldo il contatto con il compagno di squadra Leclerc.