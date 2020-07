E’ proseguita anche col buio l’attività di soccorso per maltempo da parte dei vigili del fuoco nelle zone più colpite dell’area metropolitana di Bologna. In particolare nel territorio di Castel San Pietro Terme. Alle 23:30 l’uscita della squadra per la messa in sicurezza dello scenario di Piazza Dante a Castel San Pietro dove, come oramai noto, un cedro di circa 15 metri ha rovinato contro le facciate dei negozi di un edificio.