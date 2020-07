Parte “Spilamberto Estate 2020”

Parte lunedì 13 luglio, alle 21.30, con la rassegna “Cinema sotto le stelle”, il cartellone di eventi “Spilamberto Estate”: appuntamenti per tutte le età e tutti i gusti, diverse iniziative anche per i più piccoli.

“Cinema sotto le stelle” sarà nel Parco della Rocca Rangoni, quest’anno dedicato a film, documentari e registi che raccontano la nostra bella terra: l’Emilia – Romagna. Si apre con “Amarcord” di Federico Fellini. Il più autobiografico dei film di Fellini. Nella Rimini degli anni trenta rivive la memoria del regista con tutti i suoi personaggi caratteristici. In questo ambiente onirico il giovane Titta naviga attraverso l’adolescenza verso l’età adulta. Premio Oscar come Miglior Film Straniero. Alle 21 introduce il film Gianluigi Lanza (giornalista).

Dalle 20.30 nella Corte d’Onore della Rocca Rangoni è attivo il Punto Rokka. Uno spazio che nasce dall’idea di alcune associazioni per garantire un servizio alla comunità con bevande e snack del circuito equo e solidale e favorire così l’incontro, il superamento delle diversità e lo stare insieme.

La rassegna è organizzata con il contributo della Regione Emilia – Romagna.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti (consigliata la prenotazione dal sito www.comune.spilamberto.mo.it senza assegnazione del posto).

In caso di maltempo le proiezioni saranno recuperate nel mese di settembre

Per info e prenotazioni: Ufficio Cultura tel. 059/789966 cultura@comune.spilamberto.mo.it www.comune.spilamberto.mo.it.

Giovedì 16, alle 21, primo appuntamento con “La Rocca dei bambini” con una serata dedicata ai burattini.

Tutti i mercoledì dalle ore 18 alle ore 23.30 e tutti i weekend (dalle 18 del venerdì alle 23.30 della domenica) “Spilamberto en plein air”: salotti a cielo aperto nel centro storico di Spilamberto. Da via Roncati a piazzale Rangoni vengono allestiti veri e propri salotti a cielo aperto che, insieme agli spazi allestiti dai commercianti e pubblici esercizi, permettono di godersi la bellezza del nostro centro storico consumando i prodotti offerti dai commercianti locali, ovviamente nel totale rispetto dei protocolli di sicurezza e il rispetto delle distanze. Il tutto in una calda atmosfera creata con divanetti in pallet, piante fiorite, una suggestiva illuminazione e musica di sottofondo in filodiffusione.

Tutti i mercoledì dalle ore 18 alle ore 23.30 musei aperti.

Tutti i giorni, su piazzale Rangoni è possibile ammirare la mostra fotografica organizzata con la collaborazione dell’Associazione Comuni Virtuosi composta da scatti del fotografo Marcello Ginelli, un anticipo di una mostra più ampia “L’Italia che ci guarda” con tutti i ritratti dei Comuni Virtuosi italiani, che ospiteremo il prossimo autunno. Per chi fosse interessato ad acquistare le fotografie, gentilmente concesse a titolo gratuito dal fotografo, sarà possibile farlo su prenotazione scrivendo a cultura@comune.spilamberto.mo.it oppure telefonando allo 059/789966. Poiché il ricavato sarà totalmente destinato al fondo di sostegno delle attività commerciali del territorio, l’offerta è libera a partire da un minimo di 200 euro.