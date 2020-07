A Reggio Emilia nuovo appuntamento con il talk online su partecipazione e città collaborativa

Domani, martedì 14 luglio, alle ore 18, è in programma il terzo appuntamento del ciclo di talk online “Siamo QUA. Digital Edition. Pillole di resilienza urbana”, promosso dal Comune di Reggio Emilia per riprogrammare – grazie al contributo di esperti autorevoli e rappresentanti di altre istituzioni – interventi e progetti di partecipazione e cittadinanza attiva per ripartire nella città dopo l’emergenza Coronavirus. Il format utilizzato è quello dei live talks, con incontri online di 45 minuti in diretta streaming sulla pagina Facebook, sul canale YouTube e sul profilo Twitter del Comune di Reggio Emilia e sulla pagina Facebook di Quaderno.

L’appuntamento di domani, dedicato a “Tempo di vita e tempo di lavoro”, vedrà l’assessore alla Partecipazione Lanfranco de Franco in dialogo con l’assessora alla Sostenibilità Carlotta Bonvicini e il professore Massimo Neri, ordinario di Organizzazione aziendale e di Comunicazione interna e relazioni di lavoro dell’Università di Modena e Reggio Emilia e membro della Consulta dei Tempi e Orari. Il talk sarà l’occasione per confrontarsi sui cambiamenti che l’emergenza sanitaria ha comportato rispetto allo smartworking, agli spostamenti cittadini e alla necessità di conciliare nuovi tempi di cura e nuovi tempi di lavoro.