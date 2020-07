Castelnuovo, “Gli incontri sotto il glicine” con Luisa Menziani

Luisa Menziani sarà la prossima ospite della rassegna “Gli incontri sotto il glicine”. Mercoledì 15 luglio alle 21 presso lo spazio Glicine di via della Conciliazione a Castelnuovo Rangone la scrittrice presenterà il suo libro “Come tutto è cominciato” (Artestampa edizioni), dialogando con la Vicesindaca e Assessora alle Pari Opportunità Daniela Sirotti Mattioli.

L’estate del primo amore, quello che non si scorda mai, la memoria di un tempo lontano, incantato e ormai svanito, il passato che ritorna in modo inaspettato a lambire il presente: sono questi alcuni temi del nuovo romanzo di Luisa Menziani, che verranno sviluppati nel corso della serata insieme alla Vicesindaca Sirotti Mattioli.

“Come tutto è cominciato” è la terza opera firmata da Menziani, dopo i romanzi “Ci vorrebbe una mappa. La vita è un viaggio. Anzi due” e “FanteCavalloeRe”, entrambi editi da Artestampa.

L’evento è ad accesso libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili, in caso di pioggia l’incontro si sposterà presso la Sala delle Mura, in via della Conciliazione 1/a.

Il ciclo “Gli incontri sotto il glicine” è organizzato dal Comune di Castelnuovo Rangone, in collaborazione con il Circolo Caos.