Chiusure notturne sulla A1 e sulla A13

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ispezione delle opere d’arte, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Parma e l’allacciamento con la A15 Parma-La Spezia, verso Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma, si potrà percorrere la SP343 e la SS9 Via Emilia con rientro, sulla A1, alla stazione di Parma ovest, da dove si potrà proseguire in direzione della A1/Milano.

Sulla A13 Bologna-Padova, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, nelle due notti consecutive di giovedì 16 e venerdì 17 luglio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Terme Euganee, in entrata verso Padova e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Padova sud o di Monselice.