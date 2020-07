“Giardini d’estate”, la seconda settimana. Al via le prenotazioni

Talk, narrazioni e jazz. Seconda settimana di musica, idee e storie ai Giardini Ducali, cuore verde del centro storico di Modena, da venerdì 17 a domenica 19 luglio alle 21, con nuovi appuntamenti di Giardini d’Estate, rassegna a cura di Ert nell’Estate modenese del Comune, con sostegno di Fondazione di Modena e Gruppo Hera.

Partecipare all’appuntamento di venerdì 17 costa 5 euro. Gratuiti, invece, quelli di sabato e domenica. Per tutti e tre, e anche per gli altri della stagione, sono aperte le prenotazioni (alla mail biglietteria@emiliaromagnateatro.com; alla biglietteria Teatro Storchi (giovedì, venerdì e sabato ore 10 -14, tel. 059 2136021) o, se c’è disponibilità, al botteghino dei Giardini Ducali (un’ora prima dell’inizio dello spettacolo). La prenotazione è obbligatoria al pari del rispetto delle cautele anti Covid (mascherine, igiene delle mani, distanziamento interpersonale) sulle quali il personale di sala presente al parco offre assistenza agli spettatori (informazioni sul sito www.emiliaromagnateatro.com con indicazioni sulle modalità di accesso).

Venerdì 17 luglio (ingresso 5 euro) è la volta di “Se dicessimo la verità” di Giulia Minoli ed Emanuela Giordano, già previsto allo Storchi, sospeso causa Coronavirus. Un affondo nel mondo della corruzione, una riflessione sul nostro futuro, minacciato dal disimpegno che lascia spazio al potere criminale. Segue un confronto pubblico sul rapporto tra cultura e impegno civile, moderato da Giulia Minoli. Intervengono: Federico Cafiero De Raho, Procuratore nazionale antimafia, e Giovanni Tizian, giornalista e scrittore (entrambi in collegamento streaming); Stefania Di Buccio, coordinatore del Master in “Gestione e riutilizzo di beni e aziende confiscati alle mafie Pio La Torre” dell’Università di Bologna; Mauro Felicori, assessore regionale alla Cultura, Mara Fonti, insegnante; Giuliano Fusco, presidente Comitato unitario professionisti della Provincia di Modena; Elly Schlein, vicepresidente della Regione Emilia-Romagna e assessore al contrasto alle diseguaglianze e transizione ecologica: patto per il clima, welfare, politiche abitative, politiche giovanili, cooperazione internazionale allo sviluppo, relazioni internazionali, rapporti con l’Ue. Saranno presenti anche Andrea Bortolamasi e Andrea Bosi assessori del Comune di Modena rispettivamente alla Cultura e alle Politiche per la Legalità.

Sabato 18 luglio alle 21 sul palco dei Giardini va in scena “Alfonsina, corridora” un evento di teatro e musica sulla storia di Alfonsina Morini, la prima donna che ha partecipato al Giro d’Italia. L’appuntamento si svolge nell’ambito del progetto “Rivoluzioni, persone, luoghi ed eventi del ‘900 tra crisi e trasformazioni” a cura di Istituto Storico e Centro documentazione donna, promosso da Comitato per la storia e le memorie del Novecento del Comune con il sostegno di Fondazione di Modena.

Domenica 19 luglio alle 21 il secondo weekend dei Giardini d’Estate si chiude con un concerto del Modena Jazz Festival 2020: gli Amici del Jazz propongono il live dello Scott Hamilton Quartet. Col sax tenore, Scott Hamilton è interprete di una musica elegante, dal fraseggio e dal sound affascinanti: con Sandro Gibellini – chitarra, Paolo Benedettini – contrabbasso e Alfred Kramer – batteria.

La settimana successiva ai Giardini d’Estate si apre già martedì 21 luglio alle 21 con una prefinale del Festival Cabaret Emergente con Andrea Ferrari, Guido De Maria, Andrea Casoni e il cantautore Alex Lunati. Presenta Riccardo Benini: sul palco dei Giardini si sfidano nove comici selezionati tra 270 candidati da tutta Italia. Quattro di loro approderanno alla finale. Partecipare alla serata costa 12 euro e sono 199 i posti disponibili nel rispetto delle normative anti-Covid (prenotazione alla mail biglietteria@emiliaromagnateatro.com o prevendita al Teatro Storchi da giovedì a sabato dalle 10 alle 14. Informazioni al tel 333 7984821).

Il programma è anche sul sito del Comune (www.comune.modena.it/estate2020).