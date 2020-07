VII Mente Locale – Visioni sul territorio, l’anteprima del festival parte da Vignola

La settima edizione di Mente Locale – Visioni sul territorio, primo festival italiano dedicato a promuovere e valorizzare il racconto del territorio attraverso la narrazione audiovisiva, per adattarsi a questo strano 2020 raddoppia l’offerta, prevedendo un’edizione estiva di anteprima con proiezioni e incontri tematici all’aperto nei territori amici del festival, tra le province di Modena e di Bologna, in aggiunta alla consueta edizione autunnale, quest’anno dall’11 al 15 novembre.

Per la prima parte di questa edizione estiva, il festival offre al pubblico tre racconti di bellezza e di speranza, di territori abitati dalla cultura e dai saperi, per ritrovarsi in dialogo con gli autori in sicurezza, distanza fisica e vicinanza di menti e di cuori.

Si parte il 15 luglio (ore 21.00) dal Cortile della biblioteca Auris Francesco Selmi di Vignola, città d’arte che da anni è il cuore del festival, con Carracci – una rivoluzione silenziosa di Giulia Giapponesi, presente alla serata, un road movie sui Carracci che da Bologna porta a un vero giro del mondo dell’arte, già premiato nell’edizione scorsa del festival. La proiezione sarà preceduta dalla performance del trio The trouble notes, trio basato a Berlino che gira l’Europa firmando una world fusion che nasce dalle culture musicali conosciute nei loro viaggi.

Si prosegue il 16 luglio (ore 21.30), sempre a Vignola, con Isole gemelle – dalla Sardegna a Okinawa sul filo della tessitura di Giorgia Boldrini e Giulio Filippo Giunti, un viaggio nella bellezza dei saperi tradizionale della tessitura a cavallo di due isole lontanissime eppure ‘gemelle’, Okinawa e la Sardegna. Entrambi gli autori a fine proiezione risponderanno alle curiosità del pubblico.

Le serate a Vignola sono realizzate in collaborazione con il Comune di Vignola, La Fondazione di Vignola e la Biblioteca Auris Francesco Selmi. In caso di pioggia gli appuntamenti si svolgeranno presso il Teatro Cantelli.

Il 7 agosto (ore 21.00) ci si sposta alla Casa delle Acque della Chiusa di Casalecchio di Reno, puntando al Mediterraneo, con Paolo Rumiz che ci trasporta alla scoperta delle origini dell’Europa nel documentario di Alessandro Scillitani, Alla ricerca di Europa. La proiezione, alla presenza dell’autore, è realizzata in collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno e Casa delle Acque APS.

L’edizione estiva di anteprima continua nella seconda parte dell’estate, a partire dal 30 agosto – a Loiano, Savignano sul Panaro, Marano sul Panaro e Bazzano – con altri sguardi su territori vicini e lontani, per mantenere i piedi ben piantati nel nostro territorio e alzare lo sguardo all’orizzonte, facendo insieme ‘mente locale’.

Tutte le serate prevedono la presenza degli autori e sono realizzate secondo le regole vigenti per il contenimento del COVID 19, con ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Si ricorda che la deadline per iscrivere la propria opera al Concorso della settima edizione di Mente Locale – Visioni sul territorio è fissata per il 13 settembre 2020. Il regolamento e la scheda di partecipazione sono disponibili sul sito www.festivalmentelocale.it.

Le proiezioni della seconda parte dell’estate sono realizzate in collaborazione con il Comune di Loiano, Amici del Vittoria APS Loiano, Grand Tour Emil Banca, Dipartimento delle Arti – Università di Bologna, DER Documentaristi Emilia-Romagna, Comune di Savignano sul Panaro, Comune di Marano sul Panaro, Festival del teatro dei Ragazzi di Marano, Ass. Culturale CTM – Centro Teatrale Minimo.

