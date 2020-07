Castelnuovo, lezione di yoga per famiglie nella rassegna “Al giovedì comandiamo noi”

È dedicato alle famiglie il nuovo appuntamento di “Al giovedì comandiamo noi”, rassegna promossa dal Comune di Castelnuovo Rangone nell’ambito di “Estate bene 2020”.

Giovedì 16 luglio sarà il parco Sandro Pertini di Castelnuovo ad ospitare dalle 18.30 l’incontro “Famiglie in gioco!”, una lezione di yoga per genitori con bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, con la finalità di fortificare il legame genitoriale e favorire lo sviluppo armonico, senza rinunciare al divertimento.

Nel rispetto delle norme di sicurezza, i partecipanti dovranno presentarsi muniti di mascherina e dovrà essere mantenuto il distanziamento fisico di almeno un metro. In caso di maltempo, l’iniziativa, curata dal Centro per le famiglie dell’Unione Terre di Castelli, “traslocherà” in Sala delle Mura. Come gli altri appuntamenti del ciclo, anche quello di giovedì 16 luglio è ad accesso gratuito su prenotazione.

Per informazioni e iscrizioni, contattare la biblioteca comunale di Castelnuovo al numero 059-534874 (mail: biblio.castelnuovo@comune.castelnuovo-rangone.mo.it) o la biblioteca comunale “Lori” di Montale allo 059-530527 (mail: biblio.montale@comune.castelnuovo-rangone.mo.it).