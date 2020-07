Evade dai domiciliari, 19enne nei guai a Castelfranco Emilia

I carabinieri della tendenza di Castelfranco Emilia hanno arrestato un cittadino tunisino diciannovenne, già noto alle forze dell’ordine, per il reato di evasione.

Il giovane, pur essendo sottoposto agli arresti domiciliari per reati connessi con la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e maltrattamenti in famiglia (commessi in provincia di Bologna tra luglio 2016 ed ottobre 2019), è stato sorpreso dai carabinieri tranquillamente in giro in corso Martiri. Alla vista dei militari, ha tentato una disperata fuga a piedi lanciando la bevanda che stava consumando, ma è stato tempestivamente raggiunto è bloccato dai militari.