Workshop gratuito sul fumetto con Marino Neri al FabLab Junior di Fiorano

Fare i primi passi nel mondo del fumetto, imparare trucchi del mestiere, inventare un guardiano interstellare: tutto ciò è riservato ai partecipanti al laboratorio gratuito di fumetto con Marino Neri in programma martedì 21 luglio alle ore 10 al FabLab Junior di Fiorano Modenese. Partendo dai personaggi di “Nuno salva la Luna” (Canicola Edizioni) ogni bambino inventerà un proprio guardiano interstellare con caratteristiche, poteri, aiutante e soprattutto inventando creature da tutelare e segreti da conservare.

In un gioco d’invenzione Marino Neri illustrerà alcuni trucchi del mestiere, espedienti divertenti e metodi per mettere in pratica le proprie idee attraverso il disegno.

Dopo le graphic novel ‘Il re dei fiumi’ (Kappa edizioni, 2008) e ‘La coda del lupo’ (Canicola, 2011), tradotti in Francia e Corea, Marino Neri nel 2012 vince il premio ‘Nuove Strade’ di Napoli Comicon e del Centro Fumetto ‘Andrea Pazienza’ come miglior talento emergente. Ha collaborato con vari quotidiani e riviste, da Il Sole 24 ore, a Internazionale da Le Monde a Linus. Nel 2019 pubblica ‘Nuno salva la luna’ (Canicola) il suo primo fumetto per bambini al quale è dedicato il laboratorio fioranese.

Il laboratorio, grazie al contributo di Fondazione di Modena, è proposto gratuitamente. E’ per la fascia d’età 9-14 anni e si svolge secondo i protocolli anti-covid; prenotazione obbligatoria alla mail info@casacorsini.mo.it.