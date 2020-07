Lo street food protagonista da sabato a lunedì in piazza Costituente a Mirandola

Piluccare, o meglio “Spiluccare”: per utilizzare la terminologia che meglio identifica il territorio mirandolese in quella che è la “cultura” dell’assaggio in compagnia. E, si spiluccherà per tre giorni, da sabato 18 a lunedì 20 luglio in piazza Costituente a Mirandola grazie allo Street Food. Una sorta di “piccolo giro d’Italia del cibo di strada”, con “puntatine” di cucina ispanica, continentale e d’oltre oceano, ed asiatica.

30 gli operatori presenti che troveranno spazio tra il Palazzo del Municipio e il Castello dei Pico nei giorni di sabato 18 luglio dalle ore 19.00, domenica 19 luglio dalle ore 12.00 alle ore 14.30 e poi ancora dalle ore 19.00 e lunedì 20 luglio dalle ore 19.00 – opportunamente distanziati in osservanza delle misure anti Covid. Pronti ad offrire l’opportunità non solo del semplice assaggio, ma pure quella del pranzo e della cena in compagnia dei famigliari o degli amici. Declinata nelle tipicità di tutte le regioni italiane e anche da diversi Paesi del mondo. Grande immancabile classico la piadina romagnola, quindi i cannoli siciliani, gli arrosticini abbruzzesi, le bombette pugliesi, la fiorentina Toscana, la Carbonara Romana, il risotto Veneto, la birra artigianale Trentina, il pesce Fritto… Ci saranno poi 4 banchi con specialità messicane, argentine, spagnole e thailandesi, come pure le ghiottonerie nel territorio modenese: gnocco fritto e crescentine.

“C’è voglia di viverlo il cuore storico di Mirandola – spiega l’Assessore allo Sviluppo del territorio con delega al Centro storico, Fabrizio Gandolfi – da parte dei mirandolesi e non solo. A maggior ragione ora, dopo i mesi caratterizzati dal lockdown dovuto al Covid. E l’iniziativa dedicata allo Street food, si inserisce tra quelle già organizzate, in corso ed in programma che vanno in questa direzione. Quella stessa che punta alla sua valorizzazione e premiata al momento da un flusso in constante aumento delle presenze agli eventi: tanti i cittadini presenti, ma pure quelli che provengono da altri Comuni della bassa e della vicina provincia di Mantova. Un riscontro che ci motiva a migliorare ancor di più l’offerta finalizzata anche da questo punto di vista alla crescita di Mirandola e del suo territorio. Vivibilità però, tengo a sottolineare che fa rima con sicurezza. Sia per lo Street Food come per gli altri appuntamenti, tutte le regole relative alla salvaguardia delle persone sono e saranno attivate e fatte rispettare. Ci saranno cartelli per ricordare l’uso della mascherina e personale specifico per evitare la creazione di assembramenti. Dobbiamo continuare a prestare attenzione senza rinunciare però alle serate estive in compagnia, nella nostra bellissima piazza, condividendo cibo, allegria e voglia di uscire.”