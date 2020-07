Fiorano: asta pubblica per l’alienazione del fabbricato da demolire sito in via Poliziano

Fiorano: asta pubblica per l’alienazione del fabbricato da demolire sito in via...

Scade il 21 liglio luglio alle ore 12.00 il termine ultimo per presentare al Comune di Fiorano Modenese le offerte per l’alienazione del terreno edificabile con sovrastante fabbricato da demolire, sito in via Poliziano. L’asta pubblica per l’immobile individuato al catasto fabbricati in quota parte del foglio 14 mappale 192 (area 1 e area 3), di una superficie di circa 1.949 mq parte da un prezzo base di 180.000 euro.

La data di esperimento dell’asta sarà il 3 agosto 2020 alle ore 9.00 nella sede degli uffici tecnici del Comune di Fiorano Modenese in via Vittorio Veneto 27/a. In osservanza alle regole anticovid per assicurare adeguato distanziamento, alla seduta pubblica potrà assistere un solo rappresentante a partecipante, e dovrà essere munito di propria mascherina.

L’asta per l’alienazione del bene, ai sensi dell’art. 1538 c.c., sarà tenuta con il metodo dell’art. 73 lettera c) e dell’art. 76 del R.D. 23 maggio 1924, n° 827, per mezzo di offerte segrete in aumento da confrontare con la base d’asta indicata e conseguente aggiudicazione al miglior offerente, purché l’importo offerto sia superiore al prezzo d’asta, anche in presenza di una sola offerta.

Il bando è pubblicato sul sito del Comune di Fiorano Modenese.