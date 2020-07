Tennis, Torneo Under 16 di Rio Saliceto: Giulia Castelli sul gradino più alto del podio

Tennis, Torneo Under 16 di Rio Saliceto: Giulia Castelli sul gradino più...

Ottimo risultato per Giulia Castelli, atleta dello Sporting Club Sassuolo, che sabato scorso ha conquistato il gradino più alto del podio nel primo torneo giovanile organizzato dal Circolo Tennis Rio Saliceto.

Dopo una settimana di gare, la sassolese, testa di serie numero uno del tabellone, in finale, ha avuto la meglio sulla coetanea Elena Schueuer, tesserata per il Tennis Modena, con il punteggio di 6-1 6-1 che non ha lasciato spazio a repliche.

Questo risultato conferma l’ottima forma della giocatrice sassolese che è in costante miglioramento, nonostante lo stop imposto dalla pandemia da Coronavirus.

Il prossimo impegno per Giulia Castelli saranno le qualificazioni regionali di categoria, primo passo per l’accesso ai Campionati Italiani.