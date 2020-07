Chiusure notturne per lavori in A1 e Tangenziale di Bologna

Sulla A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 22:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 luglio, sarà chiuso il ramo di uscita e di entrata, da e verso Milano, dello svincolo di Melegnano.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giuliano Milanese

**

-dalle 21:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 luglio, saranno chiusi i rami di ingresso e di uscita della stazione di Casalpusterlengo, per il traffico proveniente e diretto in entrambe le direzioni, Milano e Bologna,

In alternativa, per il traffico da e per Milano si consiglia di utilizzare la stazione di Lodi; per il traffico da e per Bologna si consiglia di utilizzare la stazione di Basso Lodigiano

**

-dalle 21:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 luglio, sarà chiuso il ramo di entrata per il traffico proveniente da Metanopoli e diretto in R28 – complanare di Poasco – in direzione Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare dallo svincolo di San Donato provenendo dalla SS9 via Emilia

**

-dalle 21:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 luglio, sarà chiuso il ramo di uscita della stazione di Fiorenzuola per il traffico proveniente da Milano; resta fruibile il ramo di allacciamento per il traffico proveniente da A21/Brescia e diretto in A1 in direzione Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire dalla stazione di Basso lodigiano, o Fidenza, al km 91+000

**

-dalle 22:00 di martedì 21 alle 2:00 di mercoledì 22 luglio, sarà chiuso il ramo di uscita della stazione di Parma per il traffico proveniente da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire dalla stazione di Fidenza, al km 91+000, o alla stazione di Parma ovest, sulla A15 Parma/la Spezia, o Terre di Canossa.

**

Inoltre, dalle 21:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 luglio, sarà chiusa l’area di servizio “Arda ovest”, situata nel tratto compreso tra Piacenza sud e Fidenza, verso Bologna

***

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire programmati lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

– sarà chiuso il tratto compreso tra le uscite 1 Nuova Bazzanese e 2 Borgo Panigale in direzione San Lazzaro e lo svincolo 1BIS in entrata verso San Lazzaro, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 6:00 di martedì 21 luglio e dalle 22:00 di mercoledì 22 alle 6:00 di giovedì 23 luglio;

– sarà chiuso lo svincolo 1 Nuova Bazzanese in entrata verso San Lazzaro e 1BIS in uscita direzione San Lazzaro, dalle 22:00 di martedì 21 alle 6:00 di mercoledì 22 luglio;

– sarà chiuso il tratto compreso tra le uscite 2 Borgo Panigale e 3 Ramo Verde in direzione San Lazzaro, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 luglio;

– sarà chiuso il tratto compreso tra le uscite 2 Borgo Panigale e 1 Nuova Bazzanese in direzione Casalecchio, dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 luglio.

In alternativa si consiglia di utilizzare la viabilità ordinaria.