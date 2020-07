Baracca brucia a Corticella: le fiamme si propagano agli alberi e alla vegetazione circostante

Poco dopo le 12:00 la sala operativa dei Vigili del fuoco ha ricevuto una chiamata di soccorso per un incendio a Bologna in via Genuzio Bentini angolo via Sant’Anna, zona Corticella. A bruciare inizialmente una baracca contenente materiali vari, ma poi le fiamme si sono propagate anche alla vegetazione circostante, allargando il rogo. Sono intervenute tre squadre, insieme alle forze dell’ordine. I vigili del fuoco hanno contenuto e spento le fiamme, bonificando e mettendo in sicurezza lo scenario. Non si lamentano danni a persone.