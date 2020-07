Ruba monopattino elettrico a Cervia, imolese nei guai

I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Imola hanno denunciato un trentasettenne italiano per furto aggravato. E’ successo ieri sera, durante un’indagine che i militari avevano avviato per risalire all’identità di un soggetto che era stato visto asportare un monopattino elettrico a noleggio di un’azienda veronese di “Smart mobility”, da una strada pubblica di Cervia, in cui era stato parcheggiato dal precedente utilizzatore.

Le ricerche dei Carabinieri hanno consentito di trovare il veicolo all’interno di un furgone di un soggetto imolese che si è giustificato dicendo di averlo preso credendo che qualcuno lo avesse abbandonato. Considerati i precedenti di polizia specifici a carico dell’uomo, i militari non gli hanno creduto e lo hanno denunciato. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario.