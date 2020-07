Bologna: CRA viale Roma, eseguiti 87 tamponi, 21 casi positivi. Focolaio isolato

87 i tamponi eseguiti presso la CRA di Viale Roma, gestita dalla Cooperativa In Cammino, a partire dal 16 luglio, con 21 persone positive al Covid19, di cui 17 ospiti e 4 operatori sanitari. Tra gli ospiti 8 hanno presentato sintomi e sono attualmente ricoverati in ospedale in reparti a bassa intensità di cura. Tra gli operatori 3 sono paucisintomatici, 1 asintomatico.

Sono i numeri complessivi del focolaio da Coronavirus, prontamente rilevato ed isolato presso la CRA di Viale Roma, grazie alla collaborazione tra l’ente gestore e il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda Usl di Bologna.

Nel dettaglio, la cronologia degli interventi.

Lo scorso 16 luglio il Dipartimento di Sanità Pubblica riceve, da parte della CRA, la segnalazione di 7 ospiti con sintomatologia suggestiva di infezione da Covid19, per i quali viene richiesta l’esecuzione dei tamponi, che vengono effettuati il giorno stesso.

Il 17 luglio vengono diagnosticati i primi 4 casi positivi all’interno della struttura: 3 di questi risultano nuovi casi, mentre 1 era già stato un caso Covid precedentemente guarito dal punto di vista clinico e virologico.

Tra il 18 e il 20 luglio tutti gli ospiti e gli operatori vengono sottoposti al tampone.

Il 20 luglio la Task Force Distrettuale dell’Azienda Usl di Bologna, ha effettuato un sopralluogo per verificare la situazione logistica ed organizzativa rispetto al nuovo quadro epidemico emerso dallo screening e avviare le opportune azioni di supporto e consulenza.