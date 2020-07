Camion Hera coinvolto in incidente stradale a Bologna: morto il conducente, grave il collega

Un camion Hera adibito alla raccolta rifiuti, per cause ancora da chiarire, stamane intorno alle 10:00 è rimasto coinvolto in un incidente in cui purtroppo il conducente, un uomo di 43 anni, incastrato nell’abitacolo, è deceduto. E’ successo in città a via Zanardi, all’altezza del sottopasso della tangenziale. Nell’urto l’altro operatore, che viaggiava sul posto del passeggero, un altro uomo di 52 anni, è stato sbalzato fuori dal mezzo: è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale Maggiore in codice 3, ovvero di massima gravità.

Il camion senza controllo ha continuato la marcia per alcuni metri e poi si è bloccato. Due le squadre Vigili del fuoco che hanno operato per mettere in sicurezza il mezzo e soprattutto per soccorrere il ferito. Intervenuta anche l’autogrù per rimuovere il camion incidentato. Via Zanardi è rimasta chiusa per le operazioni di soccorso. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche la polizia locale e il 118 con diversi mezzi.