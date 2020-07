Maltempo, interventi dei Vigili del fuoco ad Imola, Castel San Pietro e dintorni

Diverse le chiamate alla sala operativa 115 per il maltempo. Il nubifragio che si è abbattuto oggi intorno a mezzogiorno ha provocato diversi danni in particolare nella zona di Imola, Medicina e Castel San Pietro Terme. I vigili del fuoco sono al lavoro rimuovendo alberi da autovetture, svuotando magazzini di aziende e scantinati.

Interventi ad Imola in via Selice dove un’ambulanza è rimasta bloccata dall’acqua in un sottopasso, a Dozza per drenare l’acqua dal parcheggio (completamente allagato) di un supermercato, ancora ad Imola in via San Prospero per un grosso albero caduto su cavi della corrente elettrica. Situazione in evoluzione per quanto riguarda il numero degli interventi.

Rimozione alberi pericolanti sulla SP54 – via Lughese ad Imola. Strada chiusa al traffico durante le operazioni di soccorso e bonifica.