Tre auto coinvolte in uno schianto la scorsa notte a Molinella

Questa notte intorno a mezzanotte e mezza i vigili del fuoco sono intervenuti a Molinella sulla SP5 – via Canale della Botte, per un incidente stradale che ha coinvolto ben tre vetture. Non si conoscono al momento le cause dell’impatto. La squadra dei Vigili del fuoco ha soccorso gli occupanti delle vetture e messo in sicurezza le auto. Ci sono stati feriti, fortunatamente non gravi, tra questi dei minorenni, che sono stati affidati alle cure del 118 presente sul posto insieme alle forze dell’ordine.