Lunedì 27 luglio 2020, alle ore 20, al cinema teatro Astoria, è convocato il Consiglio Comunale di Fiorano Modenese per discutere 17 punti all’ordine del giorno, tra cui le modifiche del regolamento Rifiuti-Tari e diverse interrogazioni. E’ possibile assistere alla seduta del in diretta streaming sul canale you tube del Comune.

Interrogazione presentata dal consigliere Bastai Graziano del gruppo consiliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Manutenzione ponte in Via Ghiarella”.

Interrogazione presentata dal consigliere Bastai Graziano del gruppo consiliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Interrogazione e costituzione commissione d’indagine”.

Interrogazione presentata dal Consigliere Bastai Margherita del gruppo consiliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Reddito di cittadinanza, inizia la fase due: scatta l’obbligo di lavorare per i comuni”.

Interrogazione presentata dal Consigliere Roggiani del gruppo consiliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Situazione attuale delle piscine di Spezzano”

Articoli 175 e 193 D.Lgs. 267 18 Agosto 2000 – Seconda variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio – Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022.

Modifica al regolamento comunale per la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI.

Approvazione tariffe e riduzioni TARI 2020.

Modifica al regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate.

Approvazione del regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria – IMU.

Variante al R.U.E. (Regolamento Urbanistico Edilizio) 2020 – Adozione ai sensi dell’art. 33 della L.R. 20/2000.

Accorpamento al demanio stradale comunale di porzioni di terreno utilizzati ad uso pubblico da oltre vent’anni.

Ordine del giorno presentato dai consiglieri Remigio e Crocco del gruppo consiliare Partito Democratico portante ad oggetto: “Turismo post Covid”.

Ordine del giorno presentato dalla giunta “Fondo di solidarietà comunale: prossimi criteri di riparto”.

Ordine del giorno presentato dal Consigliere Roggiani del gruppo consiliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Pubblicazione sul sito web del Comune dei progetti”.

Ordine del giorno presentato dal consigliere Montorsi del gruppo consiliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Realizzazione nuovo polo scolastico di Spezzano”.

Ordine del giorno presentato dal consigliere Bastai Margherita del gruppo consiliare Lega Salvini Premier portante ad oggetto: “Progetto legge PDL modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale”.

