Turismo, a Vignola aperto il PIT

Questa mattina, in via Bonesi angolo via Cantelli, è stato inaugurato il nuovo Pit “Tra le mura infopoint”, Punto di Informazione Turistica. Presenti, tra gli altri, il sindaco vicario Angelo Pasini e gli assessori Franca Massa e Massimo Venturi.

Il servizio, gestito dalla Pro Loco “Vignola Terre di Ciliegie” in collaborazione con l’amministrazione comunale, tramite la cooperativa Etcetera, sarà attivo il sabato, la domenica e nei giorni festivi, per dare informazioni turistiche sulla città e sui luoghi da visitare. Per contattare il Pit si può scrivere all’indirizzo tralemurainfopoint@comune.vignola.mo.it o telefonare al 320 4322318. Durante i giorni feriali, per le informazioni turistiche ci si può invece rivolgere all’Ufficio Sport del Comune ai seguenti recapiti: 059 777606 o 059 777713.