Conte “Il Napoli è forte ma in Coppa Italia meritavamo noi”

MILANO (ITALPRESS) – “Il Napoli? Stiamo parlando di una squadra molto forte, che negli anni è sempre stata lì a cercare di dare fastidio alla Juventus. Una squadra con una buonissima rosa, si è rinforzata molto e ha anche vinto la Coppa Italia”. Il tecnico dell’Inter Antonio Conte parla così del Napoli alla vigilia della sfida di San Siro, valida per la penultima giornata di campionato. I nerazzurri sono stati eliminati nelle semifinali di Coppa Italia proprio dalla squadra di Gattuso, che poi ha vinto la competizione: “Sicuramente fu una buona partita da parte nostra, per certi versi la migliore tra le gare giocate contro il Napoli in questa stagione. Meritavamo sicuramente di più”, ha dichiarato Conte. Poi una riflessione su Lukaku: “Romelu è un calciatore che ha margini di miglioramento, in alcune situazioni di gioco può e deve crescere – ha osservato il tecnico nerazzurro – Stiamo parlando di un giocatore atipico perchè, nonostante la sua stazza, la forza e l’altezza, è anche veloce. Ha margini di miglioramento, ma è importante che abbia quella voglia e quella fame di alzare il proprio livello e crescere sempre di più”. Infine una battuta sulle condizioni di Sensi: “Sta facendo dei progressi, ma è difficile fare previsioni o stime sul suo rientro. Fino al termine della settimana, e quindi del campionato, non si allenerà con noi. L’importante è che stia bene e si possa buttare alle spalle questa annata che è stata molto sfortunata per lui e penalizzante per noi”, ha concluso Conte.

